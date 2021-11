Drame à Ndoulo: Le commandant de la gendarmerie heurte mortellement un enfant d’un an C’est le drame à Saté, village situé à quelques encablures de la commune de Mbacké !

Le commandant de la gendarmerie de Ndoulo, à bord de son véhicule, a involontairement écrasé un gamin âgé d’un an six mois. La gendarmerie de Mbacké a ouvert une enquête pour tirer au clair cet accident mortel survenu hier mercredi, informe emedia



Selon leur source proche du dossier, le Commandant de la Brigade de Ndoulo est poursuivi pour homicide involontaire.



