Drame à Ouest-Foire : Un maçon tombe du 5e étage et meurt Un drame est survenu à Ouest Foire. Un maçon qui travaillait dans une maison en construction est tombé du cinquième étage de l’immeuble. L’homme est décédé sur le coup. L’on ne connait pas pour l’heure, les circonstances de cette chute. L’enquête ouverte par la gendarmerie de la gendarmerie de la Foire, permettra certainement d’en savoir un peu plus. Le corps sans vie a été transféré à l’hôpital.

Jeudi 30 Mai 2019 à 16:26



