Drame à Sam Notaire: Fallou Ndiaye, 5 ans, retrouvé mort poignardé dans la maison familiale

C’est un crime contre l’innocence ! Un enfant de 5 ans, répondant au nom de Fallou Ndiaye, a été retrouvé mort poignardé au niveau du ventre à Sam Notaire, dans le département de Guédiawaye, a appris lesoleil.sn. La découverte macabre est faite ce lundi vers les coups de 7h du matin. Son père Papa Ndiaye, taximan […] C’est un crime contre l’innocence ! Un enfant de 5 ans, répondant au nom de Fallou Ndiaye, a été retrouvé mort poignardé au niveau du ventre à Sam Notaire, dans le département de Guédiawaye, a appris lesoleil.sn. La découverte macabre est faite ce lundi vers les coups de 7h du matin. Son père Papa Ndiaye, taximan de son état, était parti tôt le matin laissant à la maison Fallou et ses deux grands frères âgés respectivement de 13 et 8 ans, nous signale-t-on. Alertés, les éléments de la police scientifique ont effectué le déplacement sur les lieux avant d’acheminer la dépouille du petit garçon à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff (ex, Cto) pour autopsie. Quant à son père, il est actuellement au Commissariat de Police de Guédiawaye pour les besoins de l’enquête. Nous y reviendrons… S.G



Source : https://lesoleil.sn/drame-a-sam-notaire-fallou-ndi...

