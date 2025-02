Drame au Soudan : 46 morts dans un crash d’avion militaire Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2025 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

Soudan Atlanticactu/ Crash Avion/ Serigne Ndong Quarante-six personnes ont trouvé la mort lorsque, mardi soir, 25 février 2025, un avion de transport militaire soudanais s’est écrasé dans un quartier résidentiel proche de Khartoum, ont rapporté les autorités mercredi dans leur dernier bilan. Cet accident survient alors que l’armée et les forces paramilitaires, en conflit depuis […] Soudan Atlanticactu/ Crash Avion/ Serigne Ndong Quarante-six personnes ont trouvé la mort lorsque, mardi soir, 25 février 2025, un avion de transport militaire soudanais s’est écrasé dans un quartier résidentiel proche de Khartoum, ont rapporté les autorités mercredi dans leur dernier bilan. Cet accident survient alors que l’armée et les forces paramilitaires, en conflit depuis avril 2023, se disputent le contrôle de la capitale. L’incident s’est produit à proximité de la base aérienne de Wadi Seidna, l’un des principaux centres militaires à Omdurman, en périphérie de Khartoum. « Le bilan final fait état de 46 martyrs et de 10 blessés », a précisé dans un communiqué le bureau des médias de l’État de Khartoum. L’avion s’est écrasé au moment du décollage Les secours ont transporté des civils blessés, dont deux enfants, vers un hôpital local, selon les autorités. L’armée soudanaise avait annoncé durant la nuit que l’accident, survenu au décollage, avait causé la mort de militaires et de civils. Une source militaire, sous couvert d’anonymat, a évoqué une possible défaillance technique. Des témoins ont rapporté que plusieurs bâtiments du quartier avaient été endommagés lors du crash.



Source : Source : https://atlanticactu.com/drame-au-soudan-46-morts-...

