Drame au quartier Sam de Touba: Une foule en furie tue un agresseur

Le quartier Sam de Touba a été le théâtre d’une scène horrible. Un agresseur y a été lynché à mort par des individus. Très pratiqué par les agresseurs à Dakar, le système du vol à l’arraché aura certainement du mal à s’imposer dans la ville sainte de Touba. Et pour cause, contrairement aux habitants de la capitale sénégalaise qui restent souvent inertes devant une agression sur la voie publique, ceux de la capitale du mouridisme semblent voir les choses autrement.



En témoigne la scène qui s’est passée au quartier Sam de ladite localité, dans la nuit du mardi au mercredi. D’après de nombreux témoignages, deux hommes à bord d’une moto ont agressé une dame qui vaquait tranquillement à ses occupations. Mais sous l’œil vigilant des passants, ils n’ont pas pu aller au bout de leur sale besogne.



Pire pour eux, souligne "L'As", ils ont été pourchassés par les riverains et les passants, qui ne voulaient aucunement les laisser s’en tirer à bon compte. Pensant que les carottes étaient cuites pour eux, les deux malfrats ont abandonné leur moto qui semblait les ralentir pour prendre leurs jambes à leur cou, réussissant ainsi à s’échapper.



Mais piqué par on ne sait quelle mouche ou possédé par les anges de la mort, l’un des deux agresseurs est revenu plus tard sur les lieux pour récupérer la moto qu’ils avaient abandonnée lors de leur fuite. Malheureusement pour lui, des individus très en colère, l’attendaient de pied ferme. Dès qu’il a été identifié, il a été violemment tabassé. Evacué dans une structure sanitaire, il a finalement rendu l’âme à cause de ses graves blessures.



Alertés de la situation, les gendarmes de la Brigade spéciale de Touba ont effectué le constat, avant d’ouvrir une enquête sur cette affaire qui s’est déroulée au quartier Sam de la ville sainte. Selon les dernières informations en notre possession, aucune arrestation n’a été encore enregistrée. Pour rappel, il y a plus d’un mois, un individu qui avait tenté de voler un cheval, a été lynché à mort dans le village de Dioufène, situé dans la région de Diourbel. Après enquête, le propriétaire de l’animal et deux autres individus ont été arrêtés par la police.