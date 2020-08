Drame de Denver: Djibril Diol, un ingénieur décrit comme un homme courtois, pieux et très disponible Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 19:58 | | 0 commentaire(s)| L’affaire de l’ingénieur sénégalais et sa famille, morts dans un incendie, semble être un incendie criminel. Ainsi, un témoin accroché par Leral demande à rester prudent. Puisqu’une enquête a été ouverte. Le défunt Djibril Diol a été très bien apprécié par la communauté sénégalaise qui estime que l’ingénieur était courtois, pieux et très disponible. Sa défunte femme, révèle-t-on, l’a rejoint aux Etats Unis, il n’y a pas longtemps.



Accueil Envoyer à un ami Partager