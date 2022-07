Drame de l’Hôpital Abdou Aziz Sy: La stagiaire Coumba Mbodj autorisée à passer son examen de licence Dans l’affaire du drame survenu à l’hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, il a été révélé que l’aide-infirmière Coumba Mbodj était une stagiaire au service de Néonatalogie. Etudiante en 3° année dans un centre de formation privé, cette mise en cause doit même passer prochainement son examen pour pouvoir finir sa Licence en Infirmière d’Etat.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juillet 2022 à 19:05 | | 0 commentaire(s)|

Coumba Mbodj, incriminée dans l’affaire du drame de l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh va effectuer son examen sous l’autorisation du juge d’instruction qui mettra à sa disposition une escorte policière ou gendarme. «L’aide-infirmière Coumba Mbodj était en stage au service de Néonatalogie de l’hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



C’est une étudiante en Infirmière d’Etat dans une école privée et doit passer un examen dans les jours à venir. Le juge d’instruction va lui permettre de faire cet examen. Il a même décidé de mettre une escorte à sa disposition», a dit la source.



A retenir, l’aide-infirmière Coumba Mbodj et sa coprévenue, la sage-femme Awa Diop, sont arrêtées dans cette affaire pour les délits d’exposition et délaissement d’enfants dans un endroit solitaire ayant entraîné la mise en danger d’autrui.



Placées sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès, le vendredi 3 juin 2022.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook