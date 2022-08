Drame écologique: Le bassin de Dalifort au cœur de tous les dangers pour les populations

Les populations de Dalifort et environs vivent dans le désarroi total depuis le début de l'hivernage. En effet le bassin et rétention de la localité est inondé de produits hydrocarbures qui mettent en danger toute la zone. Une situation décriée par les riverains qui peinent à chaque période d'hivernage pour vivre dans un environnement sain.



En effet malgré les nombreuses alertes des populations, les autorités administratives et locales tardent encore à apporter des solutions concrètes à cette situation jugée dégradante. La société africaine de Raffinage ( Sar) est indexée du doigt par les populations qui parlent de fuites au niveau des pipelines de la société dans la zone. Par conséquent les populations de Dalifort lancent un appel solennel aux autorités compétentes de réagir immédiatement à leurs doléances avant de passer à une vitesse supérieure.