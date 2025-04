Drame familial à Golf Sud : Un jeune tué par son cousin, pour une dette de...30 000 FCfa !

Un jeune nommé El Hadji Diagne (21 ans) a été tué par son cousin, S. Ndao (18 ans), avec le couteau qu’il avait exhibé au nez de ce dernier, en lui réclamant le règlement d’une dette de 30 000 francs Cfa. Les faits remontent à la nuit de mardi à mercredi dernier, à Golf Sud, informe "Les Échos", repris par "Seneweb".



Après une vive altercation, les deux cousins engagent la bagarre. Au détour du premier round, raconte le journal, El Hadji Diagne exhibe le couteau qu’il avait dissimulé sous son tee-shirt, menaçant son adversaire de s’en servir. S. Ndao se jette sur lui, récupère l’arme et lui assène un violent coup à la gorge.



Après avoir retiré l’arme d'un geste sec, le tueur présumé s’en débarrasse avant de quitter les lieux. La victime se vide de son sang et succombe à sa blessure au cours de son évacuation à l’hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye.



Saisi, le commissariat de Golf Sud lance la traque du fugitif. Ce dernier est localisé à Thiès, chez un ami, selon "Les Échos". Qui informe que la police, pour lui mettre la pression, interpelle sa sœur, avec qui il a échangé au téléphone durant sa fuite et son meilleur ami.



Cette tactique portera ses fruits puisque S. Ndao décide de se rendre. "Les Échos" rapporte qu’il sera arrêté à bord du véhicule de transport en commun qu’il avait pris depuis Thiès, pour se mettre à la disposition de la justice à Dakar.



« Arrivé à hauteur de l’arrêt dénommé Poste Thiaroye, il sera vite localisé puis cueilli manu militari par un commando embusqué. Il sera maîtrisé par une paire de menottes; puis conduit au poste du commissariat d’arrondissement de la commune », narre le journal. Qui annonce que S. Ndao fera face aux enquêteurs, avant d’être déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye pour meurtre.