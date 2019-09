Drogue saisie au Port : Les Européens libérés réclamaient leurs passeports

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

Les superviseurs de la drogue saisie au Port, c’est-à-dire le couple Allemands (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi), le capitaine italien du navire (Mattera Borgia Pasquale) et son compatriote (Paolo Almalfitano) ont recouvré la liberté.



Mais, dans les colonnes de l’Observateur, il se dit que ces étrangers, impliqués dans l’affaire de la drogue saisie au Port, voulaient récupérer leurs passeports confisqués par le Parquet.



La source de l’Observateur, précise que cette réclamation était juste faite pour pouvoir circuler avec leurs titres de séjour à Dakar. « La demande de restitution de leurs passeports est vraie. Mais, cette demande a été faite non pas pour quitter le pays. Et, aucune pression n'a été faite pour qu'ils rentrent », révèle la source.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos