Drogue saisie au Port de Dakar: «Capitaine Momo» tombe à Karang Un nouveau suspect a été arrêté dans l’affaire de la saisie record de cocaïne au Port de Dakar. Il s’agit de l'ingénieur des Mines Mamadou dit Doudou Diouf alias «Capitaine Momo, suspecté d’avoir facilité la fuite d’Ibrahima Thiam alias Toubèye, également recherché depuis le début de l’éclatement de cette affaire. Il a été intercepté au Poste frontalier de Karang (Foundiougne), par les éléments de la Police des Airs et des Frontières.

Selon "Libération", l’ingénieur des Mines Mamadou dit Doudou Diouf alias «Capitaine Momo» a été intercepté à Karang dans le cadre de l’affaire dite de saisie record de drogue au Port de Dakar.



Les policiers du poste frontalier agissaient en vertu d’une opposition communiquée par la section opérationnelle de l’Ocrtis, en charge d’une délégation judiciaire du doyen des juges. Acheminé à Dakar et interrogé sous le régime de la garde-à-vue, «Capitaine Momo» a été inculpé et placé sous mandat, hier, pour recel de malfaiteurs en relation avec un trafic international de cocaïne.



Les investigations de la police ont révélé qu’ibrahima Thiam, alias Toubèye, recherché depuis l’éclatement de cette affaire, a pu prendre la fuite grâce à Mamadou Diouf. Ce dernier le nie mais des effets personnels appartenant au fugitif, ont été retrouvés dans sa voiture. Mieux, c’est avec une ligne téléphonique enregistrée au nom de Mamadou Diouf, qu’ibrahima Thiam communiquait au moment où il était recherché, alors que son téléphone «bornait» vers les Mamelles, lieu de résidence de l’interpellé. Pour les policiers, il ne fait aucun doute que «Capitaine Momo» a hébergé «Toubèye», en plus de lui avoir fourni un appui logistique pour quitter le territoire national.

