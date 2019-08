Drogue saisie au Port : le présumé cerveau s'est rendu Ibrahima Thiam, alias Toubey, présumé cerveau dans l’affaire de la drogue saisie au Port de Dakar, s'est livré, hier lundi, au Doyen des juges d'instruction, Samba Sall, pour se constituer prisonnier.

C’est en tout cas, ce qu’indique L’Observateur, soulignant qu’il a été placé sous mandat de dépôt, après son face-à-face avec le doyen des juges, qui l’a inculpé pour association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction pénale.

Toubey, considéré comme un richissime homme d'affaires ayant plusieurs immeubles et parcs de véhicules de luxe, était activement recherché. Il se serait rendu, parce que menacé par les cartels brésiliens et mexicains qui l'accusent d'avoir torpillé le convoi de Dakar.



