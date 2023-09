Droit de réponse: La Direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d’information précise... La Direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d’information précise que la loi, dont un certain Youssoupha Diop, interpellé le 16 Août 2023, fait référence n’existe pas. Youssoupha Diop avait soutenu qu’au « Sénégal, la cybersécurité est régie par la loi no 2019-29 du 10 juillet 2019, relative à la cybersécurité ». Ladite Direction reconnaît que l’Etat du Sénégal a adopté une stratégie nationale de cybersécurité. Mais, révèle tout de même, que des travaux sont en cours pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de la cybersécurité, notamment, la loi no 2008-41 sur la cryptologie et ses décrets d’application.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023



