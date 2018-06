Du nouveau au Sénégal - SamaTaxi : Quand Commander un taxi devient simple avec son smartphone

Fini les « Pssst taxi » et les marchandages à n’en plus finir à Dakar sous la canicule ou la pluie pendant des minutes avant de trouver le taxi qui vous convient.Désormais, que vous soyez à votre lieu de travail, chez vous ou dans la rue, il y a toujours un moyen simple, rapide et adapté à vos besoins pour commander votre taxi sans attendre sur la plateforme SAMA TAXI, votre nouvelle application dédiée à la réservation de taxi.Après avoir fixé votre lieu de prise en charge via la géolocalisation à temps réel, visualisez les taxis autour de vous et définissez votre destination dans l’application. Une fois que vous auriez précisez votre destination, l’application vous calcule automatiquement le prix de votre trajet.Une fois que votre commande est lancée et validée vous serez régulièrement informé de l’état d’avancement de votre commande sur l’application. Commander un taxi n’a jamais été aussi facile. Commandez et SAMA TAXI se chargera de vous en envoyer un, au lieu et au moment désirés.