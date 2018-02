Du nouveau dans l’affaire Amdy Mbengue : Comment un faux douanier a fait radier un lieutenant de la douane

Lieutenant Ibrahima Ndiaye. Les habitués de la salle 1 du palais de justice de Dakar ne peuvent oublier la personnalité de cet agent des douanes jugé, en juin 2011, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

Le bonhomme, dont l‘intelligence avait impressionné, a été mêlé dans une affaire de confection de faux passavants dans laquelle le cerveau n’est personne d’autre qu’Amdy Mbengue. Le même Amdy, arrêté il y a quelques jours, en flagrant délit d’arnaque. Si dans cette nouvelle affaire, il a fait des victimes, la personne qui a le plus souffert de ses actes, est le lieutenant Ibrahima Ndiaye.



C’était en 2011. A l’époque, il était contrôleur et avait perdu sa carte professionnelle. Mbengue l’a ramassée, scannée, y a opposé son nom, changé le statut de contrôleur par celui d’inspecteur et gardé le numéro de matricule de Ndiaye. C’était du temps du directeur des Douanes, Jean Armand Nanga. Avec cette fausse carte, il se faisait passer par un douanier et s’adonnait au trafic de passavants, en rackettant les concessionnaires et propriétaires de voitures.



Lorsqu’il est tombé, il a déclaré travailler avec Ndiaye. Une accusation toujours rejetée par le soldat de l’économie. Qui, depuis l’enquête, avait nié toute implication dans cette affaire. Malheureusement, il été déféré et placé sous mandat. A la barre, il expliquait comment Mbengue, qui avait récupéré son numéro, s’est présenté à lui comme un inspecteur général de l’état (IGE). Malgré la demande du procureur de le condamner à trois mois avec sursis, Ndiaye a été relaxé par le tribunal puisque toutes les personnes traitant avec Mbengue, ne le connaissaient pas.



Mieux, Mbengue reconnaissait ne lui avoir donné aucun sou. Seulement, la douane a radié son agent, en juillet. Quant à Mbengue, il avait interjeté appel de la décision. Mais, la cour d’appel avait confirmé la décision du premier juge.



Aujourd’hui, le perdant de cette histoire est l’ex-douanier Ndiaye. Blanchi par la justice, ne devrait-il pas réintégrer les rangs de la douane, après 8 ans hors des troupes.











