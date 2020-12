Du nouveau dans la bataille judiciaire de la famille Ba

Le contentieux de Khadim Ba et son père Amadou Ba est loin de connaître son épilogue. Plusieurs procédures sont engagées et la justice continue de les vider. Lundi passé, le Tribunal de commerce de Dakar a statué en référé sur une requête introduite par Khadim Ba contre son père Amadou Ba.



Mais, indique L'As, le tribunal a ordonné la jonction des trois procédures à la prochaine audience qui se tient le 14 décembre prochain. Outre leur bras de fer pour le contrôle de la société Locafrique, la société Kason Finance Ltd a traduit en justice Khadim Ba de Locafrique et son père Amadou Ba. Cette affaire est également jointe aux autres. C’est dire que la bataille judiciaire ne fait que commencer chez les Ba.