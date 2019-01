Du nouveau sur l’affaire du policier arrêté pour complicité d’avortement clandestin

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

On en sait plus sur l’affaire du policier en service au commissariat central de Dakar, déféré devant le parquet pour complicité d’avortement clandestin. Contrairement à la rumeur, c’est la Section de recherche de Dakar qui a géré le dossier. En fait, trois personnes sont tombées dans le cadre de cette enquête.



D’abord la copine du flic et ensuite l’auteur de l’avortement. Il se trouve que lors de sa garde à vue, la fille a affirmé que c’est son copain, le policier qui lui a remis l’argent pour avorter. Il n’en fallait pas plus pour que les gendarmes convoquent ce dernier, avant d’expédier le trio devant le Ministère public.



Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos