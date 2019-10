Accueil Envoyer Partager sur facebook Du nouveau sur la tuerie à Paris: l'appartement de l'assaillant perquisitionné, son épouse en garde-à-vue Rédigé par Ngaty Ndoye le 5 Octobre 2019 à 13:17 Du nouveau sur l'attaque perpétrée à Paris par un assaillant jeudi dernier. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête sur la tuerie perpétrée au sein de la préfecture de police de Paris, faisant un bilan de quatre morts. Résultat, l’appartement de l’assaillant a été perquisitionné et son épouse mise en garde-à-vue.

L’agression au couteau est survenue à la mi-journée. L’auteur des faits est un agent administratif de la direction du renseignement.



Selon le journal "Le Parisien", les premiers éléments recueillis sur le profil du suspect, qui avait une habilitation secrète, semble présenter des signes de radicalisation.



Le film de l'évènement retracé à la minute

L’agression s’est déroulé entre 12 h 30 et 13 heures à l’intérieur de ce lieu emblématique du pouvoir policier, situé dans le centre historique de la capitale, qui regroupe les grandes directions de la police parisienne à l’exception de la police judiciaire.



Muni d’un couteau de cuisine, l'homme a attaqué trois policiers de la DRPP, dans deux bureaux au premier étage du bâtiment, selon une source proche de l’enquête. Il s’en est ensuite pris, dans un escalier, à deux femmes : l’une employée à la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), l’autre à la Direction des ressources humaines (DRH). Il est ensuite passé par la cour du bâtiment.



Là, un policier de la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) lui intime l’ordre de lâcher son couteau : il finira par faire usage de son arme de service. Touché à la tête, l’assaillant est tué. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Le patron de BP, Bob Dudley annonce qu'il quittera ses fonctions Côte d'Ivoire: Le vice-président du PDCI condamné à 5 ans de prison ferme