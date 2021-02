Du sperme d?Ousmane Sonko sur les parties intimes et la nuisette d?Adja Sarr

Il sera difficile de dire si oui ou non, la relation entre le leader de Pastef, Ousmane Sonko, et la masseuse Adji Sarr a été consentante ou non, si oui ou non, viol il y a eu. Mais relation sexuelle il y a eu. La question n’est donc plus de savoir si la masseuse a été forcée à se laisser pénétrer, mais bien si c’est Ousmane Sonko qui a été contraint à une relation sexuelle. Tout le problème est là : le leader de Pastef aura du mal à expliquer pourquoi le soir venu, il abandonnait ses deux épouses à la maison pour s’introduire nuitamment dans une lugubre salle de massage pour des moments d’intimité, les portes closes. Lui le musulman modèle, le leader modèle qui ambitionne de prendre les rênes du Sénégal, devait savoir que rien ne lui serait pardonné. Mais alors que faisait-il là, à ce moment-là, en plein couvre-feu, au risque de se faire prendre, au risque de prendre le Coronavirus ! Même si la thèse du viol était écartée, ce crime, celui de l’adultère, de la fornication, ne lui sera pas pardonnée. Il s’agit d’une indélicatesse et d’une légèreté toutes coupables pour un homme qui se montre toujours exigeant envers les autres, qui s’est toujours dit d’une probité morale absolue, accusant ses adversaires à tout-va.

La masseuse en question, elle, a rassemblé des éléments qui prouvent qu’il y a bien eu rapport sexuel ce mardi soir à 20 heures, alors que la plupart des sénégalais cherchaient à rejoindre leurs pénates. Sur la nuisette d’Adja Sarr, sur ses parties intimes se trouvaient le sperme et les traces du passage d’Ousmane Sonko, qui devraient être confirmées par un test ADN. Quelle pourra alors être sa ligne de défense ? Il ne peut pas se réfugier derrière son statut de député. Ce crime flagrant ne rentre pas dans le cadre de l’immunité parlementaire. Et s’il le revendiquait, il resterait que le député de Pastef, à chaque fois qu’il a proféré des accusations contre un adversaire, s’est dit prêt à répondre à la Justice et s’est même plaint de ses lenteurs. Comment donc pourrait-il refuser de déférer ? Ensuite, s’il est impossible de l’arrêter du fait de la Loi, rien n’interdit de l’interpeller et de l’interroger. Les journalistes pourront toujours dire que quand un des leurs, Yérim Seck, avait été accusé des même faits, la Justice avait fait preuve de plus de célérité. Et le Procureur, qu’Ousmane Sonko a traité la semaine dernière de « léger, corrompu » ?

L’on pourrait toujours dire que tout cela relève de la machination. Le régime en place a bon dos. Mais des faits demeurent, auxquels il trouvera difficilement une réponse satisfaisante. Lui le puriste Ibadou, que faisait-il dans un salon de massage. Comment s’est-il permis, lui qui jure sur le Coran si souvent, d’avoir une relation sexuelle, même consentante, dans une lugubre salle de massage. Tout ce qu’il dira, sera-t-il crédible ? Les avocats de la plaignante pourront toujours avancer qu’il est un menteur, puisqu’il y a une affaire récente, sa rencontre avec le ministre Mansour Faye, dans laquelle il a été pris en flagrant délit de mensonge. Il a déjà menti sur ses relations avec une société de la place, qu’il a feint de ne pas connaître le nom d’une société qu’il a lui-même créée. Il avait déjà menti sur sa relation avec avec le site dakarmidi, dont il est bien établi qu’il a été le premier propriétaire, alors qu’il l’a toujours nié. Ils pourront toujours faire la preuve de la grande légèreté du leader de Pastef : des accusations contre ses collègues députés sur un partage d’argent, démenties jusqu’au sein de l’opposition ; des accusations contre un tiers sur un détournement de 93 milliards de francs, jamais prouvées. Pourquoi se cachait-il pour se rendre dans ce salon de massage ? N’est-ce pas la preuve que ses intentions n’étaient pas saines ? Si par bonheur, Ousmane Sonko devenait président, Adja Sarr pourra se présenter et réclamer les honneurs de la République. « Votre Président m’a arraché des moments de plaisir, vous me devez bien une petite pension pour ma retraite », pourra dire Adja. Et qui pourra lui refuser ce privilège ?

Abdoulaye FALL

Source : http://www.senemedia.com/annonce-35706-du-sperme-d...