Dynamisation du Réseau des Bureaux de restructuration et de mise à niveau : La Commission de l’Uemoa veut des industries fortes et compétitives dans ses Etats membres

Mettre à niveau le secteur industriel de l’Uemoa avec des entreprises performantes et compétitives. Telle est parmi les objectifs qui ont fait réunir, du 27 au 29 octobre 2021, à Dakar (Sénégal), la Commission de l’Uemoa, de Réseau des bureaux de restructuration et de mise à niveau, le ministère en charge du commerce et Pme du Sénégal, entre autres acteurs pour passer en revue les acquis dans le secteur industriel et identifier les actions nécessaires pour développer des industries fortes et compétitives.



Le commissaire en charge du département du développement de l’entreprise, des mines, de l’énergie et de l’économie numérique à la Commission de l’Uemoa, Paul Koffi KOFFI et le secrétaire général du ministère sénégalais en commerce et des Petites et moyennes entreprises, Samba NDAW, ont présidé la cérémonie d’ouverture ce matin.



Dans son allocution, Paul Koffi KOFFI indique que depuis plusieurs années maintenant, la Commission de l’Uemoa met tout en œuvre pour maintenir les réunions annuelles des Bureaux de restructuration et de mise à niveau en vue de pérenniser les importants acquis du Programme régional (Programme de restructuration et de mise à niveau (Prmn) de l’industrie des Etats membres adopté par le Conseil des ministres le 29 juin 2006 et qui a été suspendu depuis 2013.



En ce sens, il souligne que les précédentes réunions nous ont permis de mieux comprendre l’importance d’avoir un cadre de coopération entre les bureaux pour mutualiser les efforts afin de créer une synergie d’actions au niveau régional. Je voudrais saisir cette occasion, dit-il dans la foulée, pour vous féliciter, vous acteurs clés du développement de notre secteur privé communautaire, pour l’aboutissement du processus de formalisation du Réseau des Brmn de l’Uemoa. Ce qui devrait, selon lui, permettre d’ouvrir une nouvelle ère dans la vie de cette structure.



Une subvention de 80 millions dont 20 millions au Réseau des Bureaux de mise à niveau pour 2021



A l’en croire, afin de souligner cette formalisation, ils se doivent de donner les moyens au Réseau pour débuter ses activités. Pour ce faire, souligne le Commissaire, en plus de la subvention annuelle de 60 millions versée aux bureaux nationaux depuis déjà 03 ans, une subvention de 20 millions de FCFA a été versée au Réseau au titre de l’année 2021 pour lui permettre d’amorcer son démarrage.



Cette allocation financière devrait, d’après lui, contribuer au lancement des activités du Réseau ainsi qu’à la mise en œuvre de la matrice d’actions élaborée lors de la réunion de mars 2019, à Cotonou, au Bénin. « Je voudrais donc vous inviter, ensemble, au cours des travaux, à identifier les actions majeures de cette matrice qui pourront être mises en œuvre à court terme et à définir une stratégie d’autonomisation financière progressive de votre structure. », lance M. KOFFI.



Il confie, dans le même sillage, que l’objectif ultime de ces appuis est de soutenir le développement de l’industrie dans notre Union. « Le secteur industriel de l’Uemoa est pourvoyeur d’emplois soutenus et créateur de valeur ajoutée. », renchérit-il. Avant de constater, tout de même, que ledit secteur est caractérisé par un potentiel de développement qui peine à être valorisé.



Poursuivant son propos, il rassure que le mandat du Collège des Commissaires 2021- 2025 sera particulièrement axé sur le développement de nos industries avec une activité structurante majeure retenue dans la feuille de route dénommée Cap 2025 à savoir « la contribution à la mise en place des pôles de compétitivité industrielle dans l’Uemoa » et la mise en place d’un système d’information industrielle.



« Votre appui dans la mise en œuvre de cette feuille de route est fortement attendu par la Commission de l’UEMOA », lance-t-il à l’endroit des directeurs des bureaux de mise à niveau. Avant d’exhorter la réunion à examiner les pistes de collaboration avec le Réseau des Bourses de Sous-Traitance et de Partenariat au vu des objectifs complémentaires des deux Réseaux.

Bassirou MBAYE

