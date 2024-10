EDWY PLÉNEL SECOUE LES CONSCIENCES Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2024 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|

Le fondateur de Mediapart livre un éditorial percutant. "Les mots me manquent", confesse-t-il, face à l'ampleur des tragédies qui frappent le monde. Avec "l'illimitisme" qui gangrène la société, il brandit l'égalité comme ultime rempart Dans un éditorial poignant sur l'émission Backseat, Edwy Plenel, fondateur de Mediapart, livre une réflexion profonde sur l'état du monde actuel. Intitulée "Les mots me manquent", cette chronique inaugure sa participation hebdomadaire à l'émission. Plenel dresse un tableau sombre des crises qui secouent notre époque. De Gaza à Kiev, en passant par les violences sexuelles et les inégalités économiques, il pointe du doigt l'impuissance du langage face à l'horreur et à l'injustice. Le journaliste fustige l'usage de rhétoriques trompeuses et l'indifférence grandissante face aux souffrances humaines. Il dénonce également la montée de ce qu'il nomme "l'illimitisme" : une absence de retenue dans les sphères politique, économique et écologique. Face à ces défis, Plenel brandit l'égalité comme boussole morale universelle. Il appelle chacun à "s'empêcher", à faire preuve de prudence et d'écoute, et à considérer l'autre dans toutes nos actions. Dans un monde où "la nuit gagne", le fondateur de Mediapart exhorte ses auditeurs à devenir des "bougies dans le noir", illuminant le chemin vers plus d'humanité et de justice. Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=20gfiWV-qzE Source Logo: SenePlus Primary Section: SENEPLUS TV Secondary Sections: Politique Développement Diaspora Société Archive setting:



Source : Source : https://www.seneplus.com/seneplus-tv/edwy-plenel-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager