EFL Awards 2023 : Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr primés

L’un a été éblouissant cette saison avec son club Sheffield United alors que son compatriote a brillé par moments, miné par un collectif moins performant à Watford. Néanmoins, Ilimane Ndiaye et Ismaïla Sarr ont été distingués parmi les meilleurs joueurs de la deuxième division anglaise ce dimanche, lors de la cérémonie officielle consacrée aux « Best of the Years».



Après avoir échoué aux portes de la finale de la FA Cup ce dimanche, suite à la défaite (3-0) Sheffield contre Manchester City, Ilimane Ndiaye (23 ans) a été coopté dans le onze type de l’année. De son côté, Ismaïla Sarr s’est vu attribuer le trophée du plus beau but de la saison. Une belle reconnaissance pour les deux Lions de la Téranga, qui ont porté très haut les couleurs sénégalaises.



Revenant sur la belle année de la « Star Boy » qui est quasiment à une victoire de rejoindre la Premier League où évolue le gratin du football anglais, ses 15 buts toutes compétitions confondues (42 matches) et ses 11 passes décisives, ont largement pesé sur la balance. Oublié lors de la confection de la liste des meilleurs joueurs en lice pour remporter le trophée de « Best Player of the Years », il tient une belle revanche, étant aligné dans ce onze de rêve.



Au cours de la même cérémonie, la « flèche » de Watford Ismaïla Sarr (25 ans), a récolté le plus grand nombre de voix quand il s’est agi de désigner le plus beau but de l’année. Il faut remonter au 8 août 2022, pour revoir le superbe but de l’ailier droit sénégalais (10 buts, 6 passes décisives) qui avait décoché une frappe surpuissante depuis le rond central, contre West Bromwich. Un geste à la fois audacieux et magique qui a été récompensé. 10 buts et 6 passes décisives en 37 matches disputés en championnat.





Après trois saisons assez mitigées passées avec Watford, dont une en Premier League, Iso devrait quitter son club pour une autre destination…













