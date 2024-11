ÉLIMINATOIRES AFROBASKET, LE SÉNÉGAL DOMINE LE RWANDA Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2024 à 23:56 | | 0 commentaire(s)|

Les hommes de Ngagne DeSagana Diop feront face au Gabon, le samedi 23 novembre, à Dakar Arena. Ils vont boucler cette deuxième fenêtre des qualifications contre le Cameroun, dimanche 24 novembre. Dakar, 21 nov (APS) – L’équipe nationale masculine de basket du Sénégal a battu celle du Rwanda, sur le score de 81 points à 58, soit 23 points d’écart, lors de la première journée des éliminatoires de l’Afrobasket 2025, vendredi, au Dakar Arena de Diamniadio. Les Lions menaient déjà à la mi-temps, 43-31. Dans les deux derniers quart temps, les hommes de Ngagne DeSagana Diop ont largement dominé les Rwandais entrainés par le technicien sénégalais, Cheikh Sarr. Prévue pour se poursuivre jusqu’à dimanche, la deuxième fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2025 concerne les groupes A et B et va se dérouler au “Dakar Arena”. La première fenêtre s’était tenue en février dernier en Égypte et en Tunisie, avec les groupes B, C et D. Le Sénégal est logé dans le groupe B de ces éliminatoires en compagnie du Cameroun, du Gabon et du Rwanda. La poule A comprend le Soudan du Sud, la RD Congo, le Mali et la Libye. Après le Rwanda, les hommes de Ngagne DeSagana Diop feront face à ceux du Gabon, le lendemain, samedi 23 novembre, à la même heure, dans la même enceinte de “Dakar Arena”. Ils vont boucler cette deuxième fenêtre des qualifications contre le Cameroun, dimanche 24 novembre. Une troisième fenêtre est prévue en février 2025 pour les cinq groupes. L’Angola a été désigné pour accueillir l’édition 2025 de l’Afrobasket masculin. Le Sénégal avait remporté la médaille de bronze à l’Afrobasket masculin 2021 à Kigali, une édition remportée par la Tunisie aux dépens de la Côte d’Ivoire. L’Angola est la nation la plus titrée de cette compétition avec onze trophées au total. Source Logo: APS Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/eliminatoires-afro...

Accueil Envoyer à un ami Partager