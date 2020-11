ELIMINATOIRES CAN 2022 : ÉGYPTE : TESTÉ POSITIF AU CORONAVIRUS, SALAH FORFAIT CONTRE LE TOGO Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

Mohamad Salah, 28 ans, est testé positif au coronavirus. L’annonce est faite par la fédération égyptienne de football. L’attaquant des reds avait, en effet, fini de rejoindre sa sélection nationale pour les besoins des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2022. « Le prélèvement médical réalisé sur notre première équipe nationale de football a révélé que notre joueur international, Mohamed Salah, la star de Liverpool, était infecté par le coronavirus, après que son test soit devenu positif. Il ne souffre d’aucun symptôme, les autres membres de l’équipe sont négatifs », indique le communiqué. Après deux matchs nuls, dans le groupe G, les Pharaons, 2 points, ont besoin de se relancer dans la compétition pour décrocher leur qualification en phase finale des joutes continentales. Pour l’heure, l’Egypte occupe la 3e place derrière les Comores, 1er, 4 points, et le Kenya, 2e, 2 points. Le Togo, 4e, en compte un. Avant Salah, c’était Sadio Mané qui était contaminé. Mais le Lion, également cas asymptomatique, est guéri depuis lors et enchaîne les performances en club comme en sélection.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32371-eliminatoir...

Accueil Envoyer à un ami Partager