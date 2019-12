EMIRATES Independance Day - Discours de Mr Mouhamadou Makhtar CISSE, Ministre du Pétrole et des Energies Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 14:11 | | 2 commentaire(s)| Le Ministre du Pétrole et de l'Energie a pris part à la célébration de la fête nationale des Emirats Arabes Unis. Prenant la parole, Mouhamadou Makhtar Cissé a adressé au nom du Président de la République M. Macky Sall ses vive et chaleureuse félicitations à son altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, le Président des Emirats Arabes Unis ainsi qu'au peuple émirien. Dans son discours plein de sens, M. Cissé a aussi magnifié la constance de la coopération entre les deux pays. "Nos relations diplomatiques ne cessent de se renforcer tant au plan politique, diplomatique et économique", a-t-il fait savoir avant de citer quelques projets phares: "En juillet 2019, son altesse prince héritier d'Abu DABI a bien voulu accorder un don de 20 millions de dolLars à la DER pour soutenir cette importante institution qui a pour mission de favoriser l'emploi des jeunes et des femmes au Sénégal. De même le fond d'Abu Dabi, la construction d"infrastructures routières et des programmes d'électrification rurale. Il me plait de rappeler l'engagement de Dubai Port World de financer le port de Ndayane pour un investissement de 300 milliards dollars Us", a-t-il listé entre autres projets. Toujours d'après lui, la République du Sénégal reste déterminer à travailler de manière plus étroite et efficace avec les émirats pour la réalisation des engagement pris entre nos deux pays.



