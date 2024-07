EN GRAPHIQUE - Comment le front républicain a fait plafonner le nombre de députés RN aux législatives Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2024 à 14:55 | | 0 commentaire(s)| Le « front républicain » qui s'est instauré entre la gauche et Ensemble a bien minimisé le nombre de sièges remportés par l'extrême droite. Mais certains reports de voix semblent avoir mieux fonctionné que d'autres.







C'était la grande incertitude de ce deuxième tour. Après les efforts et tractations déployés aussi bien par le camp de l'exécutif que par la gauche pour retirer leurs candidats en cas de triangulaires face au Rassemblement national, les électeurs accepteraient-ils de jouer le jeu ? Les plus de 220 désistements enregistrés - dont 79 de la part d'Ensemble et 134 à gauche - ont en effet donné lieu à des configurations inattendues pour le second tour dans certaines circonscriptions.



Dans la 10e circonscription du Nord, les 12.000 électeurs, qui avaient voté en faveur de la candidate Nouveau Front populaire - France insoumise Leslie Mortreux, étaient appelés à voter pour Gérald Darmanin au deuxième tour, après le désistement de la candidate. Même cas de figure mais en sens inverse dans la Somme au profit de François Ruffin : à la suite du désistement d'Albane Branlant (Ensemble), les électeurs de la majorité présidentielle étaient à lui donner leur bulletin au deuxième tour. Des reports de voix « surnaturels » dont on craignait qu'ils rebutent certains électeurs, faisant fi du « Front républicain » et du barrage à l'extrême droite.



Le Rassemblement national a perdu la majorité de ses duels face au Front Républicain

Résultats du deuxième tour selon les forces en présence. Chaque carré représente une circonscription.



Les circonscriptions où un candidat s'est désisté en faveur du front républicain s'affichent plus clair.



Force est de constater que les électeurs semblent avoir joué le jeu. Dans le Nord comme dans la Somme, Gérald Darmanin et François Ruffin sortent tous les deux vainqueurs du second tour face à l'extrême droite.



Le Rassemblement national est sorti perdant de la majorité des duels dans lesquels il était engagé au deuxième tour : sur 354 duels engageant le parti de Jordan Bardella ou ses alliés, l'extrême droite n'en a remporté que 103. Dans le détail, le RN et ses alliés remportent 61 des 148 duels qui l'opposaient au Nouveau front populaire, et 22 des 126 duels qui l'opposaient à Ensemble.



Le front républicain plus efficace chez les électeurs de gauche



Dans les 148 circonscriptions où un duel RN - Front populaire avait lieu, 79 étaient le résultat d'un désistement. 51 d'entre elles ont été effectivement gagnées par la gauche, mais 28 ont été remportés par le Rassemblement national malgré ce désistement. Autrement dit : dans un peu plus de trois circonscriptions sur dix, le Front républicain appelant des électeurs d'Ensemble à voter pour un candidat de gauche n'a pas fonctionné.



Dans les 126 circonscriptions où le Rassemblement national était face à Ensemble, 93 ont fait l'objet d'un désistement, dont 85 ont été remportées par Ensemble. Autrement dit, le Front républicain n'a pas fonctionné dans un peu moins d'une circonscription sur 10 où les électeurs de gauche étaient appelés à voter en faveur d'Ensemble au deuxième tour.



Les jeux de reports de voix ont joué l'effet escompté par Ensemble et la gauche, reléguant le Rassemblement national et ses alliés à la troisième place à l'Assemblée nationale. Les tractations et le jeu des alliances entament désormais un nouveau chapitre pour tenter de dégager une coalition dans l'hémicycle.





