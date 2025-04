ENFANTS DIALYSÉS, L’AUTRE DRAME SILENCIEUX AU SÉNÉGAL Rédigé par leral.net le Lundi 21 Avril 2025 à 00:06 | | 0 commentaire(s)|

Dans un reportage diffusé sur RFM, la journaliste Salimata Aw donne la parole à ces jeunes patients et à leurs familles, confrontés à la douleur, à la précarité et à l’oubli. Un cri du cœur face à une urgence sanitaire ignorée. Chaque année, plus de 200 enfants sont référés au Centre Hospitalier Abass Ndao de Dakar pour insuffisance rénale. Entre traitements épuisants, rêves brisés et désespoir familial, la journaliste Salimata Aw (RFM) nous livre un reportage bouleversant sur ces petits malades et leurs proches, confrontés à une réalité aussi douloureuse qu’injuste. Au Sénégal, les maladies rénales chez les enfants sont une urgence sanitaire trop souvent ignorée. Chaque année, plus de 200 jeunes patients sont référés au Centre Hospitalier Abass Ndao, l’un des rares établissements du pays à prendre en charge les cas pédiatriques d’insuffisance rénale. Dans un grand reportage réalisé par la journaliste Salimata Aw de RFM Dakar, les enfants eux-mêmes racontent leur quotidien marqué par la douleur, les machines de dialyse, et l’isolement. Certains ont abandonné l’école, d’autres leurs activités ou leurs rêves. Leur jeunesse est suspendue à des séances de dialyse régulières et à l’espoir d’un rein compatible. Les témoignages poignants des parents mettent en lumière l’ampleur du drame : coût élevé des traitements, pénurie d’équipements adaptés, épuisement moral et physique. Dépassés, ils assistent, impuissants, à la lente dégradation de l’état de santé de leurs enfants. Le personnel médical, quant à lui, fait preuve d’un dévouement exceptionnel, parfois au péril de ses propres forces. Médecins, infirmiers et techniciens se battent chaque jour pour maintenir ces enfants en vie dans des conditions souvent précaires. "C’est comme vivre un enfer sur terre », confient des proches de ces enfants, les larmes aux yeux. Le reportage de Salimata Aw nous plonge dans un univers où chaque souffle compte, chaque sourire devient un acte de résistance, et où l’amour parental tente de combler l’absence de moyens. Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=c1sepBwIs8Q Source Logo: SenePlus Primary Section: Santé Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sante/enfants-dialyses-la...

Accueil Envoyer à un ami Partager