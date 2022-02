ENQUETE - Une fuite de documents révèle les relations secrètes du géant Ericsson avec ISIS dans le cadre de la corruption en Irak. (ICIJ)

Le géant suédois des télécommunications, en difficulté, a dissimulé des années de corruption et de fraude dans ce pays déchiré par la guerre et a été confronté à des allégations de corruption non divulguées dans plus d'une douzaine d'autres pays.



Le géant des télécommunications Ericsson a demandé au groupe terroriste connu sous le nom d'État islamique l'autorisation de travailler dans une ville contrôlée par l'ISIS et a payé pour faire entrer clandestinement des équipements dans les zones contrôlées par l'ISIS sur un itinéraire connu sous le nom de "Speedway", selon un rapport d'enquête interne ayant fait l'objet d'une fuite et obtenu par le Consortium international des journalistes d'investigation.



Le rapport révèle que la société basée en Suède a effectué des dizaines de millions de dollars de paiements suspects pendant près de dix ans pour soutenir ses activités en Irak, en finançant des caisses noires, des voyages à l'étranger pour des responsables de la défense et des paiements par le biais d'intermédiaires à des dirigeants d'entreprise et peut-être à des terroristes.



L'enquête interne décrit un modèle de pots-de-vin et de corruption si répandu, et une surveillance de l'entreprise si faible, que des millions de dollars de paiements n'ont pas pu être comptabilisés - tout cela alors qu'Ericsson travaillait à maintenir et à étendre des réseaux cellulaires vitaux dans l'un des pays les plus corrompus au monde. L'examen, qui n'a pas été rendu public, couvre les années 2011 à 2019.



Les activités d'Ericsson en Irak reposaient sur des fixeurs liés à la politique et des sous-traitants non approuvés. Elle était marquée par des contrats fictifs, des factures gonflées, des états financiers falsifiés et des paiements à des "consultants" aux descriptions de tâches nébuleuses. Dans un cas, un membre d'une puissante famille kurde, les Barzani, a perçu 1,2 million de dollars pour avoir "facilité la tâche du président" d'un opérateur de téléphonie mobile - également un Barzani, selon le rapport.



La plupart des actes de corruption sont survenus après qu'Ericsson, un acteur clé dans la bataille que l'Occident livre à la Chine pour l'avenir des communications mondiales, a reconnu en 2013 qu'il coopérait avec les autorités américaines qui enquêtaient sur des allégations de corruption ailleurs. L'enquête américaine a abouti à un règlement de corruption d'un milliard de dollars en 2019 avec le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission. Le règlement ne mentionne pas l'Irak.



L'ICIJ a partagé les dossiers divulgués avec le Washington Post, SVT en Suède et 28 autres partenaires médiatiques dans 22 pays dans le cadre d'un projet connu sous le nom de liste Ericsson. L'ICIJ et ses partenaires ont vérifié l'authenticité des documents et ont passé des mois à examiner d'autres documents et à interroger d'anciens employés, des fonctionnaires, des entrepreneurs et d'autres initiés du secteur en Irak, à Londres, à Washington, en Jordanie, au Liban et ailleurs.



Les documents divulgués comprennent 73 pages d'un rapport de 79 pages sur les activités d'Ericsson en Irak, y compris les résumés de 28 entretiens avec des témoins et 22,5 millions d'e-mails.



L'ICIJ et les organisations de presse partenaires ont envoyé des questions détaillées à Ericsson concernant l'examen interne secret. Au lieu de répondre, Ericsson a publié une déclaration publique le 15 février, reconnaissant une "inconduite liée à la corruption" en Irak et de possibles paiements à ISIS.



Le PDG d'Ericsson, Börje Ekholm, a également accordé des interviews à des médias qui n'étaient pas en possession des documents divulgués. Il a déclaré qu'Ericsson avait peut-être effectué des paiements illicites, mais que l'entreprise avait souvent eu du mal à identifier le bénéficiaire final.



"Nous ne pouvons pas déterminer où va réellement l'argent parfois, mais nous pouvons constater qu'il a disparu", a déclaré Ekholm à un journal suédois.



Ericsson a cité son "engagement envers la transparence" dans ses récentes divulgations. Mais l'entreprise n'a fait aucune mention des autres enquêtes internes décrites dans les documents qui ont fuité.



Les documents montrent qu'en plus de l'Irak, la société a examiné les allégations de mauvaise conduite au Liban, en Espagne, au Portugal et en Égypte. En outre, une feuille de calcul énumère les enquêtes menées par la société sur d'éventuels cas de corruption, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds par des employés en Angola, en Azerbaïdjan, au Bahreïn, au Brésil, en Chine, en Croatie, en Libye, au Maroc, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Ces enquêtes n'ont pas été divulguées auparavant.



Une décision de 2014 apparaît comme un pivot pour Ericsson en Irak. Alors qu'ISIS conquiert des villes, pille des maisons et décapite des otages, deux employés proposent d'arrêter les opérations à Mossoul et ailleurs dans le pays. Les cadres supérieurs régionaux ont rejeté cette recommandation. Partir "détruirait notre entreprise", selon le rapport.



Moins d'un mois plus tard, Ericsson a demandé à un partenaire régional, Asiacell Communications, de demander "l'autorisation des "autorités locales d'ISIS"" pour continuer à travailler à Mossoul, ce qui a conduit des combattants d'ISIS armés à kidnapper un chef d'équipe d'un sous-traitant d'Ericsson, selon le rapport et la victime de l'enlèvement. Asiacell n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.



Les enquêteurs d'Ericsson ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas exclure la possibilité que la société finance le terrorisme par le biais de ses sous-traitants, bien qu'ils n'aient pu identifier aucun employé d'Ericsson comme étant "directement impliqué".



Le service de conformité d'Ericsson, qui surveille les activités de la société transnationale, a préparé les dossiers confidentiels avec l'aide de Simpson Thacher & Bartlett, un cabinet d'avocats new-yorkais très puissant, qui a assuré sa défense dans le cadre de l'enquête américaine sur la corruption.



L'examen interne, bien qu'accablant, ne parvient souvent pas à tirer des conclusions précises et suggère une enquête incomplète sur certaines des allégations les plus explosives, notamment que des paiements ont été effectués à des terroristes. Les enquêteurs internes n'ont pas interrogé les responsables de la principale société de transport transportant l'équipement d'Ericsson à travers le territoire de l'ISIS, ni les sous-traitants sur lesquels l'entreprise s'est appuyée pour travailler dans Mossoul contrôlé par l'ISIS, par exemple.



Les questions de l'ICIJ et de ses partenaires auxquelles Ericsson a refusé de répondre portent notamment sur les raisons pour lesquelles un cadre régional a été promu pendant l'enquête sur la corruption et sur les raisons pour lesquelles la vie des travailleurs a été mise en danger par les opérations de l'entreprise en Irak.



On ne sait pas exactement ce que le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission savaient des abus commis en Irak, ni si Ericsson a pleinement divulgué ses conclusions internes aux agences. Le ministère de la Justice et la SEC ont refusé de commenter tout aspect de l'affaire Ericsson. Simpson Thacher n'a pas répondu aux demandes de commentaires.



Ekholm a déclaré à Reuters que le règlement de 2019 "limite notre capacité à commenter ce qui est divulgué ou non".



Il a déclaré que l'entreprise avait choisi de ne pas divulguer l'enquête sur l'Irak parce que "la matérialité de nos conclusions ne passait pas notre seuil pour faire une divulgation."



La valeur de l'action d'Ericsson a plongé de 4,4 milliards de dollars, soit plus de 10 %, le lendemain de l'admission par Ekholm que l'entreprise aurait pu payer ISIS.

Des cabinets d'avocats n'ont pas tardé à solliciter les investisseurs d'Ericsson en vue d'une éventuelle action en justice alléguant que la société avait dissimulé des "informations importantes" sur d'éventuels paiements à des militants.



Dans un communiqué de presse, la société a déclaré qu'elle était "engagée à mener ses activités de manière responsable, en appliquant des normes éthiques en matière de lutte contre la corruption, d'aide humanitaire et de droits de l'homme."



Pots-de-vin, commissions occultes et détournements de fonds".



Le rapport interne allègue qu'au moins 10 employés actuels et anciens ont violé le code d'éthique d'Ericsson. Parmi les "infractions" identifiées par le rapport figurent la corruption, la fraude, le blanchiment d'argent et l'obstruction à l'enquête.



Selon le rapport, Ericsson offrait à ses clients des œuvres d'art, des vêtements et d'autres avantages tels que des iPads, des montres et des stylos Mont Blanc. Elle a payé des voyages en Espagne et en Suède pour 10 fonctionnaires du ministère irakien de la défense.



Dans son récent communiqué de presse, Ericsson a déclaré qu'elle avait pris des mesures disciplinaires et que plusieurs employés avaient quitté l'entreprise à la suite de l'enquête. Mais d'autres employés impliqués dans la mauvaise conduite restent chez Ericsson. Au moins un d'entre eux a été promu.



Les enquêteurs ont découvert qu'Elie Moubarak, directeur de compte d'Ericsson pour Korek Telecom, un opérateur de téléphonie mobile et le plus gros client de la société en Irak, s'est livré à "des actes de corruption et des irrégularités financières".



Dans un cas, Moubarak a demandé un "don" de 50 000 dollars aux forces peshmerga du Kurdistan "pour combattre ISIS", indique le rapport. La milice était dirigée par Sirwan Barzani, également actionnaire principal de Korek et président du conseil d'administration à l'époque. La demande officielle indiquait que le don était destiné aux réfugiés et aux enfants déplacés au Kurdistan, selon le rapport.



Rafiah Ibrahim, le cadre de l'entreprise en charge du Moyen-Orient et de l'Afrique, a approuvé le don pour "essayer de gagner du temps auprès du président de Korek", indique le rapport. Ericsson a acheminé l'argent par le biais d'une association caritative. Les enquêteurs internes n'ont pas pu identifier les bénéficiaires finaux.



Ibrahim a été nommée vice-présidente senior et membre de l'équipe de direction sous Ekholm en 2017, et elle est devenue conseillère d'Ekholm en 2019. Moubarak a été promu au poste de directeur national pour l'Irak en 2019. Ni Ibrahim ni Moubarak n'ont répondu aux demandes de commentaires.



Une entreprise vulnérable aux pots-de-vin



Les problèmes d'Ericsson en Irak illustrent le risque de corruption dans le secteur des télécommunications, qui représente 1 600 milliards de dollars. De gros profits peuvent découler de licences gouvernementales et de contrats d'équipements de télécommunications, et l'application de la législation anti-corruption est faible. Mener des affaires en Irak "peut en soi poser des risques politiques, financiers et juridiques importants et nécessite des contrôles diligents", indique l'examen interne.



L'enquête attire également l'attention sur la façon dont le ministère de la Justice traite les délits d'entreprise. Le règlement d'un milliard de dollars avec Ericsson en 2019 était l'un des plus importants jamais conclus, et l'entreprise a admis s'être livrée à des actes de corruption et d'autres inconduites à Djibouti, en Chine, au Vietnam, en Indonésie et au Koweït de 2000 à 2016.



Dans le cadre de l'accord, connu sous le nom d'accord de poursuites différées, Ericsson a évité un procès pénal, et aucun de ses hauts dirigeants n'a été tenu responsable. Le gouvernement américain se réserve le droit d'engager des poursuites s'il décide qu'Ericsson n'a pas respecté les conditions de l'accord, notamment en divulguant les allégations d'actes répréhensibles.



Les critiques affirment que de tels accords, négociés à huis clos par les procureurs et les avocats de la défense des entreprises, protègent les cadres supérieurs des poursuites pénales et ne prévoient pas de sanctions efficaces. Selon eux, ce sont les actionnaires innocents qui souffrent, et non les dirigeants coupables.



En octobre, Ericsson a déclaré avoir reçu une notification du ministère de la Justice l'informant qu'elle avait violé son accord de plaidoyer "en ne fournissant pas certains documents et informations factuelles". Ekholm a déclaré à un journal suédois que la violation n'était pas liée à l'Irak.

ICIJ – International consortium of investigative journalism





Source : https://www.impact.sn/ENQUETE-Une-fuite-de-documen...