EPF Sénégal: Découvrez ce nouveau campus à Dakar pour la formation de futurs ingénieurs

L’Ecole polytechnique féminine (EPF), un établissement français de formation d’ingénieurs, a inauguré un campus à Dakar ce 17 octobre, au musée des civilisations noires. Ceci, sous la présence du directeur général de l’EFP, Jean-Michel Nicolle et de Abdoulaye Diop, directeur du campus de Dakar. Ce nouveau campus va accueillir des formations de niveau Bachelor (2022 et 2023) et Master (2024) pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études au Sénégal ou en France. L’École permettra aux jeunes de faire une formation en ingénierie et les frais de scolarité s’élèvent à 1 millions 640 mille francs CFA l’année, payable une fois ou en plusieurs tranches selon les responsables.