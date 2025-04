ÊTRE FRANÇAIS ET NOIR Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|

Dans "Dans le noir je crie", Sikou Nakaté dévoile le "labyrinthe intime" vécu par les hommes noirs en France, coincés entre injonctions à la masculinité exacerbée et quête d'identité. Un témoignage rare sur une réalité souvent invisible Dans son premier livre "Dans le noir je crie", publié aux éditions Stock, Sikou Nakaté livre un témoignage poignant sur la condition des hommes noirs en France, décrivant cette expérience comme "être au cœur d'un labyrinthe intime". L'auteur, qui s'était déjà illustré en 2020 avec son documentaire "Dans le noir les hommes pleurent", poursuit sa réflexion sur la masculinité, particulièrement celle vécue dans les quartiers défavorisés où elle est "exacerbée" et centrée sur le physique. Nakaté évoque les nombreux préjugés auxquels les hommes noirs sont confrontés quotidiennement. "Celui qui m'écrase le plus, c'est celui de la dangerosité", confie-t-il, dénonçant également la bestialisation du corps noir et l'interdiction tacite d'exprimer des émotions. Son parcours personnel, du quartier populaire aux milieux bourgeois, a été marqué par un double choc : celui d'être "le seul pauvre dans un monde qui ne l'était pas" puis de découvrir un "racisme quotidien subtil" qu'il n'avait pas connu dans son quartier d'origine. Un racisme qui, selon lui, "gagne en intensité de manière très forte", notamment via les réseaux sociaux. Se décrivant comme "en exil intime" et "apatride", Nakaté exprime le trouble identitaire de celui qui doit "constamment prouver sa citoyenneté" tout en étant renvoyé à un pays d'origine avec lequel il entretient un rapport distant. Une situation douloureuse qu'il tente néanmoins de transformer en force : "Avec le temps, j'ai l'impression que ça peut être une richesse de ne jamais s'asseoir, d'être toujours en mouvement." Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=Zv4s7tH-WGE Source Logo: SenePlus Primary Section: SENEPLUS TV Secondary Sections: Politique International Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/seneplus-tv/etre-francais...

Accueil Envoyer à un ami Partager