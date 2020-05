“EXPERT MASK” CONTRE COVID-19 : L’excellent fruit d’un transfert de savoir-faire Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mai 2020 à 17:33 | | 0 commentaire(s)| Le directeur général et fondateur de Expert Auto Sa – concessionnaire automobile multimarques – est en train de prouver à la face du monde que le Covid-19 ne doit pas brider le “génie créateur” sénégalais dont parlait le Président Macky Sall, lors de son discours à la Nation, le 11 mai dernier. Pape Samba Badiane, puisque c’est de lui dont il s’agit, refuse toute forclusion entrepreneuriale en cette période de crise. Ainsi, s’est-il lancé dans la lutte contre le Covid-19, en transférant son savoir-faire, son génie créatif, dans un centre confection !



L’idée est selon lui, de participer activement à la lutte contre l’épidémie à coronavirus à travers la confection de masques aux normes internationales FFP2 (Filtering Facepiece Particles ou masque de filtration contre les particules) qui définissent les critères d’exigence d’un appareil de protection respiratoire.







Les masques proposés par “Expert Mask” – certifiés AFNOR et ANS – ont toutes ces caractéristiques qui passent par l’emballage, la résistance du masque à la manipulation, les matériaux utilisés dans la confection – le filtre et la valve permettant d’évacuer l’humidité provoquée par la respiration de l’utilisateur –, la salubrité des installations et le professionnalisme des modélistes et autres couturiers qu’il a recrutés. Cette “exigence qualité”, très chère au promoteur, assure aux masques confectionnés par “Expert Mask” une certaine durée de vie qui les rend lavables et réutilisables même après la fin de coronavirus.



Au delà de la protection qu’ils assurent contre les virus, les masques proposés par “Expert Mask” protègent les voies respiratoires contre les particules toxiques et fines, les bactéries et les poussières. Pour couronner le tout, ils sont confectionnés avec un design original et confortable.



Depuis ce centre de confection qu’il a installé sur la VDN en un temps record, le directeur général d’Expert Mask fait confectionner et expédier des milliers de masques par jour. Une manière pour ce jeune chef d’entreprise de continuer à créer des emplois en pleine crise économique liée au Covid-19. Au moment où la pandémie impose ses lois au marché du travail, le très discret Pape S. Badiane continue de créer de la valeur ajoutée. Mais aussi et surtout, le Covid-19 n’a pas bridé le capital humain de Expert Auto SA, l’entreprise-mère, fondée en 2012 par le même homme.



Au contraire, ses collaborateurs de la concession automobile et du “service après-vente” ont très vite été impliqués dans le nouveau projet et intégrés la nouvelle chaîne de production de masques. Un bel exemple d’innovation !

