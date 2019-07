Accueil Envoyer Partager sur facebook Ebola: décès du deuxième patient à Goma, en RDC Rédigé par Hacker Fofana le 31 Juillet 2019 à 16:45

Les autorités confirment le décès du deuxième patient atteint d’Ebola dans la ville de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo. Le premier cas était apparu mi-juillet dans la capitale du Nord-Kivu, mégolopole de deux millions d’habitants.



C’est l’apparition de ce premier cas qui avait entraîné la mise en place par l’Organisation mondiale de la santé d’une urgence de santé publique de portée internationale. Les autorités assurent que tout est mis en oeuvre pour faire vacciner tous ceux avec qui il aurait pu entrer en contact.



Cette deuxième personne contaminée par Ebola est un homme. Il était suivi depuis le 22 juillet. C’est un orpailleur venu du village de Mongbwalu en Ituri, à plus de 600 km au nord de Goma. Il est arrivé dans la grande ville de l’est de la RDC le 13 juillet, pour une visite familiale.



Une dizaine de jours plus tard, le 22 juillet, il se rend dans un centre de santé où il est placé en observation pour des symptômes suspects.



Selon Giscard Kusema, le directeur adjoint de la presse présidentielle congolaise, le patient est resté sous surveillance médicale continue jusqu’au 30 juillet, ce mardi, date à laquelle les autorités ont confirmé qu’il était atteint d’Ebola.



Cette source proche de la présidence indique qu’une campagne de vaccination a débuté ce mercredi matin à Goma pour toutes les personnes qui auraient été en contact avec cet homme, afin d’éviter toute transmission de la maladie.



Les déplacements sous surveillance



Les avions et les bateaux en provenance de Goma sont étroitement contrôlés. La Direction générale de migration a confirmé ce mercredi matin 31 juillet qu’une femme ayant été en contact avec le patient a embarqué hier soir à 18h sur un bateau à destination de Bukavu.



Les embarcations en provenance de Goma ont été brièvement interdits d’accoster ce matin à Bukavu et placées en quarantaine, le temps de mettre en place une réponse sanitaire adaptée. Depuis, chaque personne est identifiée, contrôlée et auscultée (prise de température) lors de son débarquement.



Les autorités assurent que ce deuxième patient décédé n’a aucun lien avec le premier cas identifié à Goma il y a deux semaines. Il s’agissait d’un pasteur originaire de Butembo.



1790 morts, et 2700 malades enregistrés, c’est le bilan d’Ebola depuis le début de l’épidémie il y a un an.



Avec RFI



