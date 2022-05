Echanges commerciaux intra-africains : Amadou Hott plaide pour la réduction des tracasseries

Amadou Hott, Ministre de l’économie, du plan et de la coopération, a appelé lors du 1er forum de l’intégration économique, placé sous le thème : « L’intégration économique à l’heure de la zone de libre échange continentale » les pays africains à tendre davantage vers l’industrialisation et la création d’infrastructures. Il demande une réduction des tracasseries pour faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services. D’après lui, le Président Sall a fait des efforts énormes dans ce sens. Désormais, il insiste sur la nécessité de faire du consommer local avec des produits locaux. Ce n’est pas acceptable que le Singapour, dit-il, pèse plus lourd que l’Afrique sur les échanges commerciaux mondiaux. Les pays africains, regrette-t-il, doivent faire des efforts pour être plus compétitifs dans les commerces intra-africain et mondial.