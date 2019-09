Échec d’un projet gazier : Le Nigeria condamné à payer 9 milliards $

Le gouvernement nigérian fait face à une réclamation de 9 milliards $ concernant un projet gazier échoué.



Un juge du tribunal arbitral a autorisé à Process and Industrial Developments Ltd. (P & ID) de saisir des actifs du pays d’une valeur de 9 milliards $. Ce qui représente 20% des ses réserves en devises.



Toutefois, le gouvernement nigérian ne compte pas se laisser faire.



« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la protection des intérêts du gouvernement et du peuple nigérians », a déclaré à Reuters, Abubakar Malami, Procureur général du pays.