Eclairage sur une ignominie à Hôpital Fatick: Qui vole le matériel médical…? Le vol de matériel médical dans les structures de santé publiques, prend une ampleur inquiétante. Récemment, il a été fait cas du démantèlement du matériel des CTE, vendu aux structures sanitaires du privé. Bien avant l’éclatement de cette affaire, un sous-officier de l’Armée nationale, au service de santé, à l’hôpital militaire de Ouakam, I. Dieng, a été radié des cadres de l’Armée, pour son implication dans une affaire de vol et trafic de produits d’hémodialyse.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Octobre 2021 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Il nous revient, dit "Rewmi", citant des sources médicales, que le matériel d’une équipe de coopérants a été volé dans un bloc opératoire de l’hôpital de Fatick. Le matériel devait être acheminé en Gambie pour des opérations qui doivent durer deux semaines.



Une enquête est ouverte. Le personnel de l’hôpital est suspecté de dérober le matériel médical. Une source médicale nous confie que le personnel est responsable des cas de vol dans les hôpitaux.



« C’est le personnel qui vole. J’ai dû investir personnellement sur une vidéo de surveillance à Fann mais le directeur ne voulait pas », confie-t-il, évoquant un cas de vol survenu dans le passé dans ce centre hospitalier.



Selon toujours nos confrères, il rembobine: « la responsabilité incombe à la Direction qui, dans les hôpitaux, n’ont pas de stratégie de gestion de la sécurité ; les vigiles sont des analphabètes sans formation et aucune disposition préventive n’est mise en place ! ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos