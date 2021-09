C’est une bouffée d’air frais pour les femmes entrepreneures. Avec le lancement du programme « Ellever » par Ecobank Sénégal, ces dernières vont bénéficier d’un accompagnement de taille dans leurs projets d’entrepreunariat. Ellever est en effet spécialement dédié aux entreprises détenues par les femmes, dirigées par les femmes, qui comptent dans leurs effectifs un nombre considérable de […]

L’article Ecobank Sénégal lance la plateforme « Ellever » dédiée à l’accompagnement des femmes entrepreneures est apparu en premier sur La référence du Business au Sénégal.

C’est une bouffée d’air frais pour les femmes entrepreneures. Avec le lancement du programme « Ellever » par Ecobank Sénégal, ces dernières vont bénéficier d’un accompagnement de taille dans leurs projets d’entrepreunariat. Ellever est en effet spécialement dédié aux entreprises détenues par les femmes, dirigées par les femmes, qui comptent dans leurs effectifs un nombre considérable de femmes, ou qui produisent des biens et services destinés aux femmes. Cette initiative panafricaine s’inscrit ainsi dans la dynamique de relever les multiples défis auxquels se heurtent les femmes entrepreneures.

Selon Sahid Yallou, directeur général d’Ecobank Sénégal, « ce programme implique un accompagnement financier beaucoup plus allégé en termes de dispositif de garantie, à des taux beaucoup plus amoindris. » Il ajoute « au-delà de l’accompagnement financier, Ellever prévoit un volet accompagnement non financier, axé dans la formation, le coaching, la normalisation, la formalisation, et l’accès au marché, à travers des outils digitaux, le réseautage et autre outil dont dispose Ecobank pour faciliter l’accès au marché aux femmes ».

Heureux du lancement de ce programme, Samba Ndao, secrétaire du ministère sénégalais du commerce et des PME, n’a pas manqué de saluer cette initiative « Ellever est un apport inestimable dans le cadre de la recherche de financements destinés aux femmes. Les entrepreneurs féminins font face à d’innombrables contraintes qui s’articulent pour la plupart, entre autres, autour du manque de financement, et des barrières sociales. Cet engagement d’Ecobank à relever ces défis est un pas très important, d’autant plus que 30% des entreprises au Sénégal appartiennent aux femmes ».

Avec pour feuille de route qui a pour objectif d’élever le niveau des entreprises féminines, l’accompagnement qu’offre Ellever se fera en fonction de la taille et des besoins de l’entreprise.

L’article Ecobank Sénégal lance la plateforme « Ellever » dédiée à l’accompagnement des femmes entrepreneures est apparu en premier sur La référence du Business au Sénégal.

Source : http://reussirbusiness.com/actualites/ecobank-sene...