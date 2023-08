Ecoféminisme: Un nouveau concept de la LSD, pour une société plus juste Rédigé par leral.net le Mardi 15 Août 2023 à 19:02 | | 0 commentaire(s)| Ecoféminisme, un nouveau concept initié par la LSD en soutien avec la fondation pour une société plus juste. C'est dans cette perspective qu'un atelier de préparation a été organisé avec des jeunes filles de Bargny et du Delta du Saloum. L'objectif est de promouvoir le concept d'ecoféminisme, à travers le renforcement de l'engagement des jeunes filles de ces deux villes, quant à la lutte contre les inégalités basées sur le genre et sur la justice climatique.



