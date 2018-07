Ecole Polytechnique de Thiès: Sortie de la 1ère promotion d’ingénieurs aéronautiques

L’Ecole Polytechnique de Thiès, en partenariat avec l’Ecole de l’Armée de l’Air, vient d’atteindre l’un de ses objectifs qui est de former des ingénieurs de haute facture (Bac + 5) dans les métiers de l’aéronautique, capables de relever le défi du développement de notre pays et de développer la recherche et l’innovation technologique dans ce domaine.



Premier établissement au Sénégal à former des ingénieurs dans le domaine de l’aéronautique avec l’intervention de l’ANACIM (Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie), l’Ecole Polytechnique de Thiès vise à produire des ingénieurs qui ont la capacité de maintenir un appareil en ligne de vol, de réfléchir sur les méthodes de maintenance et de l’évolution en fonction de l’environnement.



La sortie des premiers ingénieurs de conception en aéronautique (civils et militaires) marque la fin de cinq (5) longues et dures années de labeur et constitue une fierté non seulement pour l’Ecole Polytechnique de Thiès mais également, pour tout le Sénégal et le Continent africain, note le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.















