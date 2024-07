École inclusive : Le projet Ecole plus s'engage à construire des écoles pour tous Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2024 à 19:21 | | 0 commentaire(s)| Le projet « Faire l'école plus » est lancé officiellement ce mardi, a Diamniadio, en présence du ministre de l'Education nationale Moustapha Guirassy et de l'Ambassadrice d'Italie à Dakar. Cette initiative vise à renforcer considérablement le système éducatif sénégalais, avec la création d'écoles inclusives. D’après le Directeur des constructions au ministère de l'Education, Pape Abdou Dia, des enfants en situation de handicap vont pouvoir bénéficier de cette offre et rejoindre l'école.



