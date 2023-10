Economie : Baïdy Agne appelle l’État à avoir davantage de considération pour les régions du nord du pays

« Dakar concentre 70 % de l’activité économique du pays, mais cela ne fait pour autant d’elle, le Sénégal qui travaille, crée de la richesse et offre des emplois à notre jeunesse », a dit M. Agne, à l’occasion des « Rencontres décentralisées » du CNP à Saint-Louis.



« Le Sénégal existe par la zone nord : Matam, Louga et Saint-Louis », qui concentrent « des terres arables, la zone sylvopastorale et le fleuve Sénégal, auxquels s’ajoutent les plates-formes pétrolières et gazières », a-t-il souligné.



D’importantes ressources naturelles et des potentialités économiques à « valoriser davantage », se trouvent dans les régions septentrionales, a ajouté le président du CNP.



Baïdy Agne souhaite aussi que l’État assiste davantage les opérateurs économiques de cette partie du pays. « Il est important que la voix des entreprises soit davantage entendue, que leurs revendications soient prises en charge », a-t-il dit.



Le but des « Rencontres décentralisées » du CNP, est de « prendre davantage en charge les préoccupations et la compétitivité des entreprises du pôle productif du nord » du pays.



Des représentants des Chambres de commerce de Louga, Matam et Saint-Louis, prennent part à cet événement économique de deux jours.











APS