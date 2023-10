Economie nationale: El Hadji Amadou Matar Mbaye, président d’AMPIRE, sur les voies et moyens de booster et d'équilibrer la balance commerciale Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Octobre 2023 à 18:37 | | 0 commentaire(s)| El Hadji Amadou Matar Mbaye, président d'AMPIRE, invité de votre émission matinale préférée, C’Clair, s’est prononcé sur l’économie du pays. Il insiste sur comment faire pour booster et équilibrer la balance commerciale.



