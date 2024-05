Economie sociale et solidaire: Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, a officiellement remis 49 agréments Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2024 à 20:55 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire, le ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, Alioune Dione, a officiellement remis 49 agréments à diverses organisations d'économies sociales et solidaires. Ces nouveaux agréments s'ajoutent aux trois déjà délivrés par son prédécesseur.

Ces agréments permettront à ces organisations d'être mieux encadrées et suivies par le ministère de tutelle, renforçant ainsi leur capacité à opérer efficacement dans leurs domaines respectifs.



L'objectif est de favoriser une meilleure structuration et une plus grande transparence dans les activités de ces entités, afin de maximiser leur impact social et économique.



En parallèle, un recrutement massif de 1 106 volontaires est prévu pour assurer une meilleure visibilité des opérations qui seront prochainement digitalisées. Cette initiative vise à moderniser et à rendre plus accessibles les services offerts par les organisations d'économie sociale et solidaire.







