Economies africaines "fatiguées": Macky Sall en Russie et Ukraine pour un "cessez-le-feu total" Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mai 2022 à 08:03 | | 0 commentaire(s)| La double crise favorisée successivement par la Covid-19 puis la guerre en Ukraine constitue un boulet aux pieds des économies africaines. Une situation qui vient s’ajouter aux problèmes du continent, à en croire Macky Sall qui pense que ‘’un malade en état de fatigue générale ne peut pas supporter beaucoup de chocs’’. Pour le Président Sall, le développement de l’Afrique s’appuie sur un certain nombre de piliers. ‘’Notre développement dépendra d’abord de notre façon de concevoir et de mettre en œuvre des politiques publiques saines, stables et prévisibles pour inspirer la confiance.



Accueil Envoyer à un ami Partager