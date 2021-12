Edition sous contexte économique, social et sanitaire, singulier: Le Forum Paix et Sécurité, un des points forts de la diplomatie de Macky Sall Initié sous l’impulsion du président de la République, Macky Sall, qui prendra la présidence de l’Union africaine (Ua) en janvier 2022, ce Forum de Dakar, -du 6 au 7 décembre 2021-, est devenu un rendez-vous annuel attendu par les dirigeants et les acteurs internationaux impliqués dans le développement et la stabilité du Continent.

D’ailleurs, d’après des informations parvenues à Lesoleil.sn, le président du Niger, Mohamed Bazoum, son homologue de la Guinée Bissau, Umaro Sissoko Emballo, Matamela Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud, le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, et celui de la Commission de l’Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, sont déjà arrivés à Dakar. Le chef de l’Etat, Macky Sall, leur a offert un dîner, dimanche soir.



D’autres invités de marque venus notamment d’Afrique, d’Europe et d’Asie, devront également prendre part à ces rencontres de haut niveau.



Cette 6e édition se déroule dans un contexte économique, social et sanitaire bien singulier. Depuis 2020, l’irruption brusque de cette crise globale, a constitué en effet une véritable surprise stratégique. D’où le thème retenu : « Les enjeux de stabilité et d’émergence en Afrique dans un monde post Covid-19 ».



Le Forum, qui alternera séances plénières, ateliers et panels pour « faire face » aux défis sanitaire et sécuritaire auxquels est confrontée l’Afrique, réunira près d’un millier de responsables et décideurs africains, experts, militaires, spécialistes et journalistes, ainsi que de nombreux chefs d’entreprise et opérateurs économiques, travaillant avec l’Afrique.

















