Éducation : Barthélémy Dias lance la reconstruction du CEM Ousmane Socé Diop pour 740 millions CFA Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Août 2024



Le coût de ce projet ambitieux, s'élève à 740 millions de francs CFA. Le maire de la commune de Dieuppeul Derklé, le collectif des parents d'élèves et des anciens élèves de l'établissement étaient présents pour assister à cet acte de la ville de Dakar. Cette initiative vise à améliorer les conditions d'apprentissage et à offrir un environnement scolaire moderne et adapté aux besoins des élèves. Le maire de la ville de Dakar a lancé ce mercredi, les travaux de reconstruction du Collège d'Enseignement Moyen (CEM) Ousmane Socé Diop de Dieuppeul Derklé, marquant une étape significative pour l'éducation locale.Le coût de ce projet ambitieux, s'élève à 740 millions de francs CFA. Le maire de la commune de Dieuppeul Derklé, le collectif des parents d'élèves et des anciens élèves de l'établissement étaient présents pour assister à cet acte de la ville de Dakar.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Education-Barthelemy-Dia...

