Education: Des ponctions sur les salaires en perspective Le Ministère de l’éducation nationale projette d’opérer à une ponction ce mois-ci, sur les salaires des enseignants. Le porte-parole dudit ministère Mouhamed Moustapha Diagne précise que ces ponctions légales et justifiées s’appliquent aux enseignants fonctionnaires.

Le porte-parole du ministère de l’éducation nationale, explique que ces ponctions opérées sur les agents fonctionnaires ce mois-ci, sont des ponctions tout à fait légales. « Le ministère de l’éducation nationale gère deux catégories d’agents : ceux qu’on appelle les agents contractuels et ceux qui sont des fonctionnaires.



Le ministère de l’éducation nationale avait déjà opéré des retenus sur salaire des agents contractuels à deux reprises. Et, le ministère des finances avait opéré qu’une seule retenue sur les salaires des fonctionnaires » a justifié Mouhamed Moustapha Diagne.



Pour la deuxième fois dans ce mois-ci, les salaires des fonctionnaires ont été ponctionnés, conformément aux textes en vigueur. Il y a des ponctions qui ont été opérées durant durant les grèves et après la grève, c’est-à-dire ce mois-ci.



Les ponctions, renseigne-t-il, devaient être étalées sur trois mois. Mais, le gouvernement s’est limité à deux. Une mesure qui a été dénoncée par le Secrétaire général du Syndicat autonome des Enseignants du moyen et secondaire du Sénégal, Saour Sène. Ce dernier, estimait que ces ponctions ne vont pas dans le sens d’apaiser le climat tendu du système éducatif.



