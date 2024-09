Education des filles: L'Etat du Sénégal intensifie ses actions

Il y a présentement beaucoup de projets et programmes qui sont mis en place pour maintenir les filles à l'école et leur permettre de poursuivre leur éducation, aussi loin que possible. L'information est de Mme Diop, née Anna Guèye, de la Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants. Elle participait à un atelier d’apprentissage de deux jours, débutant ce mardi, afin de renforcer la promotion de l’éducation des filles, notamment dans les zones rurales.