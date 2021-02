Éducation nationale : 10 milliards pour construire des lycées et recruter 3700 enseignants Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 00:32 | | 0 commentaire(s)|

Dix (10) milliards Fcfa. C’est le montant mobilisé par l'État pour la construction de lycées dans les régions de Dakar, Kaolack et Thiès.



Selon L'AS, l'information est donnée par le ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, qui s’exprimait lors d’une réunion de coordination en visioconférence.



Ce n’est pas tout. 3700 enseignants seront aussi recrutés dans l’élémentaire et le moyen secondaire, a révélé Mamadou Talla dont le budget du département ministériel est estimé à environ 541 milliards Fcfa.





