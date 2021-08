Education nationale: Mariama Bâ de Gorée sera érigée en Lycée d’Excellence en Octobre Le Président a annoncé que la Maison d’éducation Mariama Bâ, compte tenu de ses résultats satisfaisants depuis sa création, sera érigée en lycée d’excellence à partir d'octobre.



Selon "Le Témoin", il s’exprimait lors de la cérémonie traditionnelle de remise des prix du Concours général, le président de la République et a indiqué que les classes préparatoires aux grandes écoles offriraient deux années de formation soutenue aux bacheliers remplissant les critères requis.



Cette mesure serait effective à compter du mois d’octobre 2022 et commencerait par le Lycée d’Excellence de Diourbel, pour accueillir tous les élèves avec, dans un premier temps, les prépas scientifiques.



