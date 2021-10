Éducation, réseaux sociaux, élections, avortement médicalisé…: la fatwa de Serigne Babacar Sy Mansour Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a délivré lundi un nouveau message à l’occasion de la célébration de l’édition 2021 du Maouloud. Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a délivré lundi un nouveau message à l’occasion de la célébration de l’édition 2021 du Maouloud. Recevant à Tivaouane la délégation gouvernementale conduite par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, Serigne Babacar Sy Mansour, est, dans une déclaration lue par Serigne Pape Mactar Kébé, largement revenu sur l’importance de la célébration du Gamou qui, selon lui, « est une aubaine pour le […] Recevant à Tivaouane la délégation gouvernementale conduite par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, Serigne Babacar Sy Mansour, est, dans une déclaration lue par Serigne Pape Mactar Kébé, largement revenu sur l’importance de la célébration du Gamou qui, selon lui, « est une aubaine pour le cœur d’un musulman ». Rappelant le fait qu’El Hadj Malick Sy a énormément contribué à sa propagation, le guide religieux a également évoqué les raisons sanitaires qui ont motivé la décision de célébrer le Maouloud dans l’intimité des familles.

Selon lui, la célébration du Gamou est un moment de rappel pour le musulman sur les vertus et comportements du Prophète tels que le respect mutuel entre êtres humains, la préservation de sa langue, mais aussi de sa force pour faire du mal à son prochain. Les dérives sur les réseaux sociaux ont été encore décriées par Serigne Babacar Sy Mansour, parce que participant à « diviser la société », a-t-il fait savoir dans son message.

Par ailleurs, le petit-fils de Seydi El Hadj Malick Sy, a aussi appelé les Sénégalais à « l’unité des cœurs et des personnes », mais également au « raffermissement des liens afin d’avoir une société où résident la solidarité, l’entente et l’entraide ». Il encourage, ainsi, à privilégier la discussion, le dialogue, surtout entre les acteurs politiques. « Reconsidérer les Daaras » En outre, a invité l’Etat du Sénégal à tenir en compte la situation actuelle des agriculteurs, des pêcheurs, bref des personnes dans des situations économiques précaires.

Côté éducation, le Khalife a interpellé le gouvernement et les enseignants pour qu’il y ait une année scolaire apaisée. Il plaide aussi pour un programme en adéquation avec nos réalités. Les Daaras aussi ont été pris en compte dans son discours. Considérés comme le parent pauvre du système éducatif, Serigne Babacar Sy Mansour milite pour que leur situation soit reconsidérée.

La Khalife général des Tidianes est aussi revenu sur ce qu’il appelle « le désarroi » que vivent les jeunes, les poussant à prendre les pirogues au péril de leur vie. Serigne Babacar Sy Mansour souhaite que ces jeunes soient soutenus, notamment dans leur recherche d’emploi. Aussi, il appelle l’Etat à aider les hôpitaux en leur dotant de matériel, mais aussi de personnel qualifié pour une meilleure prise en charge des malades. Une politique claire dans la distribution des ressources du pays fait aussi partie des souhaits du khalife.

S’adressant aux maires, Serigne Babacar Sy Mansour les appellent à veiller à la propreté des communes.

Le Khalife général des Tidianes a clos sa communication en demandant aux politiques d’éviter la violence dans le champ politique. Avortement médicalisé Par ailleurs, Serigne Babacar Sy Mansour a également donné sa position sur la question de l’avortement médicalisé, sujet à polémique au Sénégal. « Légaliser ces pratiques et ces types de lois n’est pas acceptable au Sénégal. Ce n’est pas pour nous. Ce sont des lois qui favorisent les risques d’abus pour les mal intentionnés », a soutenu le Khalife général devant le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome. S.G https://youtu.be/GVyzZaTU3Nw



Source : Source : http://lesoleil.sn/education-reseaux-sociaux-elect...

Accueil Envoyer à un ami Partager